Les Open Games, les 15 et 16 juin 2019 à Limoux !

LES OPEN GAMES LIMOUX : 1 ÈRE ÉDITION



Avec François Madrène



Le compte à rebours est lancé !



inscrivez vous et faites partie des 64 équipes en lice



En famille, entre amis , entre collègues ou avec votre club, formez une

équipe de quatre participants et inscrivez-vous aux premiers Open Games les 15 et 16 juin 2019 à Limoux !



L’association Les Open Games organise les 15 et 16 juin 2019 un grand week-end sportif sur plusieurs sites limouxins. Pendant ces deux jours, 64 équipes de quatre participants de tout âge dès douze ans se mesureront à travers à une quinzaine d’épreuves : athlétisme, natation,

badminton, tennis de table, handball, jeu au flag, sport de contact, orientation etc.

Choisissez parmi les deux niveaux de pratique et composez dès maintenant votre équipe en vous inscrivant sur : www.lesopengames.com