Les 7es P'tites Scènes du Bazois vous accueillent du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019 : musique, danse, théâtre, cirque, sport et autres animations gratuites pour célébrer l'arrivée de l'été et l'année de travail de la jeunesse locale en milieu scolaire, au centre social et dans les associations sportives.

Gourmands et gourmandes trouveront sur place buvette et restauration. Programmes détaillée et informations : 03 86 84 33 55