Les pages de 2020 en Drôme avec Mgr Pierre-Yves Michel

Pendant 20 minutes, on feuillète avec Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, l’année 2019 : les visites pastorales, l’urgence climatique, la parole libérée sur les abus sexuels dans l’Eglise. On ouvre 2020 avec, notamment, Terre d’Espérance en avril à Châteauneuf-de-Galaure et les 800 ans de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux et les questionnements autours de l’euthanasie qui reviennent dans l’actualité.