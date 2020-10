Les Pandas Roux

Cette semaine dans 'Soyons curieux!' rencontre avec Léa Desbourdes, la co-fondatrice des Pandas Roux qui est à la fois un média digital et une agence de communication.

L'idée étant de sillonner la France à la rencontre de porteurs et de porteuses de projets à impact positif sur notre environnement.

L'actualité est la sortie cet automne d'un livre qui va retracer 80 initiatives solidaires et écologiques.

lespandasroux.com