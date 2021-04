Les partis de gauche s'unissent dans la liste Le Loir-et-Cher en commun

"C'est historique", les mots sont clairs au moment de parler des contours de cette liste commune à gauche pour les élections départementales dans le Loir-et-Cher. Les partis de gauche s'alignent unis pour le scrutin de juin prochain.

Un accord de rassemblement d'idées

Le travail démarré il y a un an entre Le PS, le PCF, la France Insoumise, Génération.s et Europe Ecologie Les Verts, a abouti en partie ce mercredi 7 avril, lors de l'officialisation de cet accord. Un accord davantage sur le programme que sur les positions et les représentations de chaque parti : "on n'est pas venu chacun avec notre liste de candidats à placer sur tel ou tel canton", explique Reda Belkadi de la France Insoumise du Loir-et-Cher qui a pour l'instant deux candidats (sur les cantons de la Beauce et de Blois 3).

Jérémie Demaline (PCF), candidat dans le canton de Chambord :

Une convention citoyenne des solidarités

Sur le programme, la liste le Loir-et-Cher en commun a établi cinq axes prioritaires. D'abord les solidarités, l'enjeu fort pour des politiques sociales plus justes. Pour cela, il faut faciliter l'accès aux droits. Cela passe selon Denys Robiliard, candidat socialiste dans le canton de Blois 2, par des moyens supplémentaires alloués notamment à la MDPH ( maison départementale des personnes handicapées) "pour répondre rapidement aux demandes dont elle est saisies".

La liste de gauche propose également l'organisation d'une convention citoyenne des solidarités, calquée sur celle qui a été menée pour le climat à l'échelle nationale

François Thiollet (EELV), candidat sur le canton de Veuzain :

Finis les projets "pharaoniques"

Dans les collèges, qui sont gérés par le département ( 26 établissements dans le Loir-et-Cher), les candidats veulent améliorer l'alimentation proposée. Cléo Marchand, encartée PS et candidate dans le canton de Chambord, réclame "des produits locaux et de meilleurs qualités, un moyen de lier l'écologie à la solidarité en permettant aux collégiens issus de familles modestes d'avoir accès à cette alimentation de qualité et en prenant en compte les revenus des familles".

Pour l'aménagement du territoire, les candidats le reconnaissent, la voiture est parfois indispensable mais selon eux, des projets routiers, qualifiés de "pharaoniques" ont été menés ces dernières années, citant par exemple la déviation de Cellettes. Pour la liste Le Loir-et-Cher en commun, il faut "inventer des solutions nouvelles, de mobilité différentes, inciter au covoiturage, proposer des aménagement de solutions pour le vélo, la marche à pieds...", détaile Cédric Marmuse, candidat dans le canton de Vineuil.

Cédric Marmuse (PS), candidat dans le canton de Vineuil :

Les candidats de la liste Le Loir-et-Cher en commun :

Canton de la Beauce : Pascal Boutron (FI), retraité EDF

Canton de Blois 1 : Hanan El Adraoui, Fonction Publique Territoriale - Benjamin Vételé, 40 ans, chargé de mission dans le domaine de l’orientation professionnelle, conseiller départemental sortant

Canton de Blois 2 : Isabelle Nouari (G.s), psychologue - Denys Robiliard (PS), avocat,

Canton de Blois 3 : Sylvaine Ravion (EELV), professeur des écoles - David Fricker (FI), comédien

Canton de Chambord : Cléo Marchand (PS), étudiante - Jérémie Demaline (PCF), rédacteur Assurance

Canton de Montoire : Caroline Besnard, auxiliaire de puériculture - Christophe Chapuis (PS), expert-comptable

Canton de Montrichard : Estelle Tronson, professeur des écoles - François Chancelier, ingénieur territorial voirie réseau divers

Canton du Perche : Dominique Besson Soubou (PCF), ex-assistante parlementaire, conseillère municipale à Danzé - Olivier Glorieux (PS), retraité métallurgie, conseiller municipal la Ville aux Clercs

Canton de Romorantin : Martine Griveau (PCF) - Damien Antiga (PS), enseignant

Canton de Saint Aignan : Christelle Bérenger (PS), enseignante - Didier Thévenot (PCF)

Canton de Selles-sur-Cher : Touria Dehmej (PS), préparatrice en Sciences Physiques - Pascal Delplace, retraité gendarmerie

Canton de la Sologne : Marie Noël Vanlerbergue (PCF), conseillère en économie sociale et familiale en CCAS - Sébastien Dupont (PS) Ingénieur,

Canton de Vendôme : Coralie Boulot, psychologue Education Nationale - Patrick Callu (PCF) assistant ingénieur retraité

Canton de Veuzain : Evelyne Dauron (G.s)? commerciale retraitée - François Thiollet (EELV), enseignant, conseiller municipal de Valencisse

Canton de Vineuil : Cédric Marmuse (PS), coordinateur structure ESS - Florence Morit, assistante sociale