Cette semaine rencontre avec Bénédicte Duhard, une passionnée de littérature médiévale et des romans de la Table Ronde qui a créée l'association Les Passeurs de Légende .

Depuis 12 ans cette association créent, pour vous, des spectacles et des combats épiques !

Si le cœur vous en dit, suivez- les sur les sentiers forestiers ou encore dans les jardins d’un château et venez entendre la légende du roi Arthur et bien d’autres récits féeriques !

www.passeursdelegendes.wordpress.com