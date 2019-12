Les Pays de la Loire se mettent au vert

Les premières rencontres de l’écologie organisée par la croix auront lieu à Angers en juin prochain.



Les ostréiculteurs vendéens font leur part pour sauvegarder la planète puisqu’ils ont crée un sac réutilisable pour transporter les huîtres et les moules.



Une association vient soutenir les chefs d’entreprises qui ont fait faillite.Un accompagnement essentiel pour ces hommes et ces femmes souvent en détresse.



A Cossé le Vivien d’abord des élèves de maternelles ont construit des crèches zéro déchet



En Sarthe des paroissiens et des bénévoles du secours catholique organise des repas de Noel solidaires pour les plus fragiles.