Les Pays de la Loire seront encore représentée au festival d'Avignon

C'est LE rendez-vous incontournable des amateurs de théâtre !

Le festival d'Avignon s'ouvre jeudi.

A côté de la programmation officielle, le festival Off réuni des troupes qui sont là pour se faire connaitre. C'est le cas de 11 compagnies et 12 projets culturels des Pays de la Loire. Ils sont accompagnés par la Région des Pays de la Loire pour leur permettre de faire de ce festival d'Avignon un vrai tremplin.

Laurence Garnier est vice-présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire.

Elle nous présente ce soutien régional aux compagnies présentes au festival Off d'Avignon au micro d'Antony Torzec