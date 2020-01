Les pèlerinages du diocèse de Rennes

Un pèlerinage (du latin peregrinus, « étranger »1) est un voyage effectué par un croyant, le pèlerin, vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu pour sacré car supposé faciliter la communication directe avec Dieu grâce à une relique ou le récit d'une apparition, des miracles), une source, un arbre…

En 2016, le nombre annuel de pèlerins est estimé à 500 millions, dont 90 à 100 millions de chrétiens, les 80 % restants se partageant entre l'islam, le bouddhisme et surtout l'hindouisme: le Khumba Mela hindou avait réuni plus de 100 millions de personnes, selon le site Wikipédia.



Aujourd’hui nous allons nous intéresser aux pèlerinages du diocèse de Rennes.

Invités :

-Bertrand Jardin, directeur des pèlerinages et Bernard Joly, prêtre accompagnateur