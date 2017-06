Les PEP 42 (Pupilles de l'Enseignement Public de la Loire) sont un des acteurs du monde médico social.

Jean François Payre président de l'association , Christian Bufferne directeur de pôle à Saint-Étienne, Marcel Epalle responsable de l'Institut Médical Educatif Revollier à ST-Etienne, Samuel Godot éducateur spécialisé et le Jeune Noam élève de l'institut thérapeutique Educatif et Pédagogique Deligny à la Talaudière sont les invités de Jean Claude Duverger et Gérard Fay pour ce nouveau numéro d'initiative.

pied : pour découvrir les PEP : www.lespeprhonealpes.org