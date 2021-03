Les PEP LOR'EST organisent une Tombola solidaire !

Entre confinement, couvre-feu, fermeture des classes, la période est compliquée pour les parents. L'action des PEP LOR'EST qui vise à promouvoir l'accès à l'éducation, à la culture, à la santé et aux loisirs des plus jeunes devient donc d'autant plus importante. Adeline Hayotte, coordonnatrice réussite éducation PEP LOR'EST est l'invitée de la rédaction.