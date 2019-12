Les perturbations attendues dans les transports

La SNCF prévoit un trafic perturbé dès ce mercredi soir après 19h avec quelques TER supprimés, demain aucun TER ne va circuler, environ 300 autocars seront répartis sur l'ensemble de la Gironde, seulement 2 Allers/retours Bordeaux Paris et un Ouigo, aucun intercités non plus hormis un Aller-Retour Brive Paris.

Les transports en commun de la métropole bordelaise seront très impactés également, une 40taine de lignes de bus ne rouleront pas. En revanche, les tramways circuleront, mais à intervalles plus espacés (toutes les 15 minutes). Attention toutefois aux pertrubations aux abords de la manifestation qui partira de la place de la République à Bordeaux à 11h.

Pour ce qui concerne les carburants, aucune inquiétude à avoir a signalé le gouvernement, seul le dépôt pétrolier de Lorient restait bloqué mardi soir.