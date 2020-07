Les petites lignes de trains de la région Centre bientôt rénovées

250 000 millions d’euros pour rénover les petites lignes ferroviaires en CVdL. L’état et la région ont signé mercredi. Chacun s’engage à hauteur de 125 millions d’euros.



Et si on se nourrissait exclusivement de plantes sauvages ? Ce week-end, le château du Rivau accueille un guide nature pour une animation autour des plantes sauvages comestibles.



Le ciel va se couvrir en Indre et Loire, Météo France prévoit même quelques averses dans l'après midi.