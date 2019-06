Les petites rêveries : 17ème festival de spectacle vivant en milieu rural

Les Petites Rêveries vous proposent ses petites et grandes formes, du 6 au 9 juin à Corbigny et Brinon-sur-Beuvron : humour, chanson, théâtre, danse, cirque. UN festival placé cette année sous le signe du coquelicot "fleur fragile et indomptable, signe d'un terroir sain et d'une biodiversité florissante". Renseignements et billetterie 03/86/29/61/60 - www.lespetitesreveries.com