Les petits trÃ©sors cachÃ©s des canaux de Valence

Valence tient d’ailleurs son nom de ces canaux: Valence - ville d’eau. C’est cette eau qui fera prospérer Valence un temps. Depuis cette époque de l’eau a coulé sous les ponts et plus aucun artisan meunier ne l'exploite. En revanche, ces canaux abritent une faune et flore particulièrement riche.

Christiane Tarrisse, fondatrice de l’association Biodiversité au Fil de l’eau et Caroline Prat se sont donné rendez-vous pour nous les faire découvrir…