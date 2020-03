Les pharmacies en ruptures de stock à cause du Coronavirus

Face au Covid19, les pharmacie se retrouvent en Rupture de stock de certains produits. L'Indre et Loire ne fait pas exception. Illustration dans ce journal.



On parlera emploi dans ce journal avec ce mercredi, un forum job d'été à Blois. L'occasion de trouver dès 16 ans, des opportunités de travailler. Et cette année, l'innovation est au service de la recherche d'une première expérience de travail



Le ciel va rester couvert demain en Touraine Loir et Cher et nous aurons peut-être un peu de pluie.