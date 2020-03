Les piafs du désert : Raid Coeur argan du desert au maroc

Un equipage dromois pour lutter contre le cancer ....en novembre prochain le rallye 4 X 4 100% féminin "Coeur Argan du désert" rassemblera une 15 aine d'équipages dont un dromois. Isabelle Alboussiere de Romans et sa copilote de Montélier Valérie amie et collegue de travail ont décidé de se lancer dans cette aventure humaine et solidaire. Tous les équipages sont composés d'une personne ayant lutté contre un cancer, une sorte de revanche sur la maladie.