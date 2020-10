Les pieds dans le parc: le projet de formation « Terre Création Territoire »

Pour son rendez-vous d’octobre, les Pieds Dans le Parc s’intéresse au projet de formation « Terre Création Territoire ».

Une formation où céramistes et artisans verriers croisent leurs regards sur la création et le territoire avec des géologues.

Une opération unique sur le territoire portée entre autre par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Reportage.