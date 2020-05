Les plages devraient rouvrir ce week-end en Gironde

La réouverture des plages est à l’étude, elle pourrait avoir lieu ce we. La préfète Fabienne Buccio a reçu 17 dossiers sur les 20 communes du littoral girondin. Deux communes, Biganos et le Teich, ne possèdent pas à proprement parler de plages, mais de petits ports donc n’ont pas fait de demande, et le Verdon sur mer n’a pas souhaiter rouvrir ses plages.

L’ouverture se base sur un schéma de plage dynamique, c’est à dire autorisés aux marcheurs, coureurs, sportifs en mer, baigneurs, etc, mais pas de statique. Malgré la demande du maire d’Arcachon dans ce sens, mais pour la préfète :" il n’y aura pas d’exception".

Concernant les horaires, ils sont à l’étude, mais les plages ne seront sans doute pas ouvertes au-delà de 19h pour éviter les apéritifs sur la plage avec les regroupements que ca peut entrainer.

Notons que concernant les plans d’eau à l’intérieur de la Gironde, aucune demande d’ouverture n’a pour l’instant été déposée.