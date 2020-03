Les plages interdites d'accès en Gironde

Un nouvel arrêté a été pris ce jeudi par la préfete de Gironde Fabienne Buccio, pour interdite l’accès aux plages du littoral et des plans d’eau intérieurs, conséquence du non respect des règles du confinement. Cela concerne aussi les chemins forestiers et parcs situés à proximité du littoral, hormis bien sur tout déplacement professionnel justifié. De la même manière le maire de Bordeaux a décidé d’interdire l’accès aux quais pour les piétons depuis hier après midi, entre le pont de pierre et le pont Chaban Delmas, sur les deux rives.

Les forces de l’ordre sont déployées pour faire respecter ces mesures et déjà mercredi, 144 procès verbaux avaient été établis, sur les 21 000 véhicules et les 3500 piétons controlés. A ce jour, les efforts se concentrent davantage sur les personnes qui se déplacent à plusieurs, a rappelé la colonel Olivia Poupot, commandant du groupement de gendarmerie de la Gironde. Rappelons qu’il est interdit de sortir en groupe, même petit, et même si ces personnes se trouvent confinées ensemble à la maison.

Rappelons que toute violation des interdictions de regroupement estsera punie de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe : 135 € pour l’amende forfaitaire et 375 € pour l’amende forfaitaire majorée.