Les politiques publiques en faveur du télétravail

Les télécentres sont des outils mis en place en milieu rural dans les années 80, pour dynamiser le territoire et le rendre plus attractif. Aujourdhui les professionnels, contraints par la crise sanitaire, redécouvrent ces lieux. À Vimoutiers, les réservations battent leur plein, souligne Martine Gressant, Vice-Présidente de la CDC des vallées d'Auge et du Merlerault, en charge du déploiement du télécentre intercommunal.