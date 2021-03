Les pompiers et l'AP-HM vaccinent tout le week-end à Marseille

Marins-Pompiers, personnel de l'AP-HM, Etat. Tout le monde sur le pont à Marseille ce samedi 6 mars et ce dimanche 7 mars sur le Vieux-Port. "C'est une politique partenariale de vaccination" explique Yannick Ohanessian adjoint au maire qui précise que "l'objectif est de faire 1500 vaccinations dans le week-end". Une opération lancée dans toute la région avec le vaccin AstraZeneca. Ce sont principalement des personnes entre 50 et 74 ans qui se font vacciner mais l'ont voit ce samedi matin quelques candidats plus jeunes.

La mairie de Marseille veut donc mettre en place un rythme de croisière à 1000 vaccinations par jour. "Dans les semaines à venir nous allons avoir une montée en puissance" promet le préfet des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand. "Nous discutons sur l'ouverture d'un nouveau centre au stade Vélodrome" rajoute le directeur régional de l'ARS Philippe de Mester.

Alors que le taux d'incidence reste stable, le préfet estime qu'il faut "garder à l'esprit la distance" et éviter de se rassembler à plusieurs et donc de se transmettre le virus. La situation dans le département reste très précaire et le reconfinement le week-end est encore en tête. Une solution qui s'éloigne seulement... si la vaccination accélère.