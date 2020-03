Les premiers cas de Coronavirus déclarés en Centre Val de Loire

Le Coronavirus arrive en Centre Val de Loire. L’agence régionale de santé a confirmé ce matin les deux premiers cas dans la région.



Ce matin avait lieu l'audience du squat le plan B. Plus de moyens, plus de dialogue. Les soutiens des hébergés souhaitent une réaction du département.



Les propriétaires du château de Cheverny se lance dans les vignes... et organise leur premier salon des vins. Il aura lieu ce week-end. Il va mêler cépages et art.



Le temps ne s’améliore pas. Nous aurons toujours de la pluie et du vent demain en Touraine Loir et Cher.