Les présidents des départements du Berry sur le départ

Serge Descout et Michel Autissier, respectivement présidents du conseil départemental de l'Indre et du Cher, ont décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections.



Un scrutin prévu normalement les 13 et 20 juin prochain, il a été décalé à cause de la pandémie et pourrait l'être de nouveau.



Toutefois, le chef du gouvernement a affirmé, ce 1 er avril, devant le Sénat que l'exécutif privilégie "à ce stade" le maintien des prochaines échéances électorales si les conditions sanitaires peuvent être respectées et, a ajouté Jean Castex, "sans altérer l’expression libre et sécurisée du vote de nos concitoyens".