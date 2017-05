Suite aux annonces de départs et arrivées, au 1er Septembre, de prêtres sur la paroisse St Ennemond en Gier, Pascale PAYRE rencontre Bruno CORNIER, l’actuel curé qui rejoindra la paroisse Ste Claire en Forez et Ste Thérèse des Montagnes. Puis vous retrouverez les informations concernant les paroisses et différents lieux de la vallée du Gier.



le père Bruno Cornier © RCF 42