Les prix des fruits français s'écroulent

Une production espagnole plus importante qu'en France

Vous l'aurez sans doute remarqué en vous rendant au marché pour acheter vos fruits et vos légumes. Certains de ces produits sont beaucoup moins chers que l'année dernière. C'est notamment le cas des abricots. On a observé une baisse de 60 à 65 % de leurs tarifs, par rapport à 2016.

Luc Barbier est le président de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF). Il revient sur les raisons de cette chute des prix. "C’est multifactoriel. Il y a plusieurs raisons. L’une des explications est que les abricots ont démarré durant les différentes campagnes électorales, notamment la présidentielle. Et l’on sait que tous les cinq ans, durant cette période, le consommateur est plutôt dans une situation d’attente. Le deuxième point c’est que la production des Espagnols a augmenté de plus de 20 % par rapport à l’année dernière, et que la France est plutôt en position normale en terme de production" explique-t-il notamment.



Les cours se sont effondrés

Il ajoute que "ces facteurs cumulés font que l’on trouve à l’heure actuelle énormément d’abricots sur le marché et les cours se sont effondrés. On constate aujourd’hui que des camions espagnols arrivent complets, vont sur les marchés de gros, et voient des acheteurs potentiels prêts à prendre leur marchandise, moins chère".

La FNPF réclame désormais des sanctions juridiques et financières pour ces producteurs espagnols déloyaux. La Fédération souhaite également rencontrer rapidement Stéphane Tavert, le ministre de l'Agriculture, pour obtenir des garanties pour les mois à venir.