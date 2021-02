Les problèmatiques climatiques (1/5)

Le dérèglement climatique est un problème majeur posé à l'humanité toute entière. La crise s'aggrave. La terre se réchauffe, les calottes glaciaires fondent, les catastrophes climatiques se fond plus fréquentes et les écosystèmes sont menacés et les réfugiés climatiques déjà une réalité.

"Electron libre" où les problématiques climatiques : une proposition de Claude Farque et Paul Marie Guinchard.