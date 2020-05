Les Provençaux doivent reprendre les bons gestes en matière de tri sélectif

Pendant la période de confinement, tous les centres de tri sont restés ouverts en Paca et pourtant entre 20 et 30% de moins de déchets ont été triés selon l'entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers.

Des efforts avaient été réalisés depuis cinq ans avec une progression de 15% du volume de collecte sélective même si notre région accuse 20 kg d'écart avec la moyenne nationale.

Christine Leuthy Molina, est la directrice régionale de Citéo...

Citéo rappelle que les masques, gants et mouchoirs usagés ne doivent pas être jetés dans les bacs de recyclage mais avec les déchets ménagers.