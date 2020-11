Les Provençaux et le compostage

Selon un sondage réalisé par OpinionWay/et le Groupe SPHERE, leader de l’emballage ménager, les Provençaux sont sensibles au tri de leurs déchets et au compostage, mais manquent d’informations et de moyens. On en parle avec Jérôme Viaud, le maire de Grasse et Président de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Vice-président du conseil départemental des Alpes Maritimes en charge de l’environnement et du développement durable.