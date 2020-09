Les Racont'Arts: quand le conte rassemble petis et grands

C'est la 14ème édition de ce festiival organisé par la Médiathèque départementale de l'Orne. Du 7 au 17 octobre 2020 de nombreux spectacles vivants et gratuits se dérouleront dans les bibliothèques et médiathèques du département.

Objectif: transcender les barrières de l'âge ou de la culture grace au contre, traditionnel ou plus contemporain. Thomas Cambon, chargé de l'action culturelle et de la formation pour la MDO nous précise les contours de cette nouvelle édition des Racont'Arts.