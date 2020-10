Les réactions en hommage à Samuel Paty après la marche citoyenne à Bazas

Les habitants ont marché ce mercredi en mémoire du professeur Samuel Paty, assassiné pour avoir montré des carricatures de Mahomet. Les réactions touchantes de deux jeunes de 23 et 17 ans.

En parallèle de l'hommage national à Samuel Paty ce mercredi à Paris, les Girondins aussi ont salué la mémoire du professeur. Une minute de silence et d'applaudissements à Bordeaux sur l'esplanade Charles de Gaulle, mais aussi à Arcachon, à Libourne ou à Bazas.

Les habitants de la commune située en Sud-Gironde ont rendu hommage au professeur Samuel Paty, assassiné vendredi 16 octobre par un terroriste islamiste près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, en organisant une marche citoyenne en fin d’après-midi. Plus de 300 personnes y participaient, élus, professeurs, élèves.

Parmi eux : la maire Isabelle Dexpert, ainsi que deux jeunes Arnaud 23 ans, Germinal, 17 ans, qui a lu un poème lors de la courte cérémonie qui a suivi la marche, et le président du Département Jean Luc Gleyze. Ecoutez les dans le reportage de Violaine Attimont: