Les Rencontres de la mobilité électrique à Lons-le-Saunier - Yes we moove

La 3ème édition de cette manifestation, organisée par l’association Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique, s’est tenue le 18 septembre 2019 au centre-ville de Lons-le-Saunier dans le Jura.

Ouvert au public, cet événement a permis aux visiteurs d’en savoir plus sur différents moyens de déplacement électriques.

Et aussi sur de nouveaux services, qui s’appuient sur ces technologies.

Exemple avec « Yes we moove », une société jurassienne basée à Moirans-en-Montagne.