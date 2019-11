Les rendez-vous du savoir - 23 décembre 2019 à 19:30

Lionel Coste

Enseignant, titulaire d'un DEA de mathématiques de l'Université de Montpellier, fondateur et organisateur de l'Université du savoir (cycle de conférences) et spécialiste du castor européen. Sa passion pour la Culture l'a conduit à présider des associations (Société savante…), fonder aussi deux festivals de musique classique, publier plusieurs articles (histoire et philosophie des sciences, géologie, histoire, biodiversité) et fonder la Revue de l'Université du savoir.