Les Républicains en ordre de marche pour les régionnales en Loir et Cher

On parlera élection dans ce journal. Le maire de Salbris, a été désigné tête de liste dans le Loir-et-Cher pour les régionales du rassemblement Les Républicains/UDI/ Indépendants et du Mouvement de la ruralité, qui est mené Nicolas Forissier.



Etes vous toujours au courant de ce qu'il se passe dans votre villages ? ou votre ville ? Un jeune de 22 ans d'Azay-le-Rideau a décidé de créer une application sur smartphone pour que les informations circulent mieux entre les mairies et leur habitant !