Les restaurateurs inquiet quant à leur possible réouverture

Demain, Edouard Philippe annonce les conditions du déconfinement des restaurants. C'est l'impatience du côté des restaurateurs de Tours ! Si beaucoup se sont mis à la vente à emporter, certains n'ont pas pu le faire au vu de la configuration de leur établissement. On fera le point sur les interrogations de la profession avec Genguiz Gokaltay, restaurateur de la rue Colbert.



Les jardins sont en fleurs, c'est la saison des abeilles. Oui mais aussi des frelons asiatiques. La communauté d'agglomération de Blois se lance à nouveau dans la lutte contre ce prédateurs des abeilles.



C'est toujours une journée estivale qui nous attend pour demain. Soleil, ciel bleu et température entre 25 et 30 degrés.