Les restaurateurs soulagés après l'annonce du premier ministre

On fait le point sur le déconfinement des restaurants et l'annonce d'Edouard Philippe avec une professionnelle du secteur de la restauration



Dans ce journal, nous parlerons de l'ADA Blois Basket qui n'évoluera pas en Jeep Elite l'an prochain. Le président nous partagera sa déception mais aussi sa détermination.



Pas de changement côté météo, du soleil un peu de vent et des températures stables.