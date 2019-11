Des amis jeunes scouts accompagnés d'autres amis avaient organisé par eux-mêmes en août 1970 un voyage d'un mois avec un vieux cheval nommé Biquet et une roulotte ...

Ils se retrouvaient à Pommiers en Forez, quarante-neuf ans plus tard, pour trois jours de retrouvailles dans la joie des souvenirs partagés et de l'amité toujours présente.