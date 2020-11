Les rouleaux de printemps, le petit soleil de l'hiver

Elle nous livre cette recette familiale des rouleaux de printemps. Une recette qu'elle tient de l'observation car la cuisine vietnamienne se transmet à l'oral de mère en fille. Une jolie façon de parler de ses origines , elle qui a trouvé sur les terres minières de Noyant d'Allier sa patrie de coeur.

Une recette donc à écouter et non pas à lire...

Mais si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à aller faire un tour pour l'instant virtuel du côté de Noyant avec la page du Petit d'Asie.