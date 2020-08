Les salariés d'EARTA se mobilisent pour sauver leurs emplois

Les ligériens de l’entreprise EARTA sont à l’Elysée aujourd’hui pour rencontrer le Président de la République. Dans l’Ouest, 250 emplois sont menacés. Dont 220 travailleurs handicapés. Une conséquence du rachat de Presstalis, un des plus gros clients d’EARTA. Le repreneur ne veut plus des services de l’entreprise adaptée. Alors les salariés et leur patron se mobilisent.