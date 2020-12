Les sculptures animalières en métal d'Etienne Barrault

A quelques jours de Noël nous vous proposons de partager l'univers animalier d'Etienne Barrault: il est artisan-soudeur à Savonnières et il a profité du premier confinement pour laisser libre cours à son imagination et à son talent d'artiste.Sa source d'inspiartion est la nature et plus précisement les animaux sauvages. Ours, panthère et loup en acier prennent vie dans son atelier.