Les sentinelles du goût - Noémie Prudhon, Jordan Garcia

Invités : Noémie Prudhon, l'une des étudiantes à avoir travaillé sur la création du label "Les Sentinelles du Goût" dans le cadre de la Licence Professionnelle Valorisation, Animation et Médiation des Territoires Ruraux, et Jordan Garcia, stagiaire à l'Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un Master Développement des territoires, origine et qualité des produits



6 produits régionaux se sont vus attribuer la marque “Les sentinelles du goût”, créée par l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine : le grenier médocain, le jambon d’Ibaïama, l’andouille béarnaise, le pain au blé rouge de Bordeaux, le treipaïs, et la jonchée.

Découverte de ces produits et de cette marque





Journal régional : (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : Coronavirus et économie (Par Philippe Chalmin)



Histoire régionale : Le rôle pionnier d’Arcachon (33) dans le développement du chalut à vapeur (Par Stéphane Binaud)



Intergénérationnel : Les mondes virtuels, pour quoi faire? (Par Danielle Lacoste)



Reportage : Rapprocher les femmes des métiers de l’industrie (Par Violaine Attimont)



Chanson :

Tindersticks / Let’s pretend

En concert le vendredi 13 mars à 20h20 au Pin galant de Mérignac (33)