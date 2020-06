Les sites de e-commerce en Pays de la Loire

De plus en plus de consommateurs veulent acheter local. Or, ils ne trouvent pas toujours les sites leur permettant d’acheter en ligne les produits et les services des commerçants et des artisans de proximité. Pour remédier à ce problème, des sites de e-commerces sont créés sur certains territoires. C’est le cas de Place Vendée, site lancé fin 2019 dont les ventes ont explosé à la faveur du confinement. Sa cofondatrice Céline Eckert vient nous raconter cette aventure. Elle est accompagnée de Laurent Caillaud, conseiller régional, qui suit et soutient ces initiatives numériques à travers le plan régional Commerce du futur.