Les syndicats de Blois veulent déclarer leur amour à l'hôpital public

Où en est la situation hydrologique de l'Indre ? Quelques jours après la levée des dernières mesures de restrictions d'eau on fait le point dans cette édition.



Nouvelle journée d'action demain à Blois. Plusieurs syndicats invitent la population, journée de la St-Valentin oblige, à déclarer leur amour de l'hôpital public.



Un nouveau festival à Bourges. Trois jours de jazz prévus au théâtre Jacques Cœur. Et ça commence dès ce soir.



On terminera comme tous les jours par un point sur les Municipales de mars prochain. Nous restons à Châteauroux pour découvrir une idée de Véronique Gélinaud pour Lutte Ouvrière.