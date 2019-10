Les TalenTH n°1 : des talents qui innovent pour et par le handicap

L'INTERVIEW / Les TalenTH, par Talentéo et RCF

En France, des personnes s'engagent quotidiennement pour et par le handicap pour une société plus inclusive. Une fois par mois dans Ça fait du bien, nous vous présenterons des talents repérés par Stéphane Rivière, fondateur de la plateforme Talentéo qui, dans le cadre de son activité, échange souvent avec des acteurs dans le domaine de l'emploi et du handicap. Pour cette première édition, coup de projecteur sur l'espace CoLab créé par Matthieu Lebleu, également directeur de l'ESAT Jacques Chavent à Lyon.

Stéphane Rivière et Matthieu Lebleu sont les deux invités de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.talenteo.fr/ & https://www.adapei69.fr/etablissement/jacques-chavent-esat



L'INSTANT CULTURE

À la découverte de L'âge d'or de la peinture anglaise au Musée du Luxembourg.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/la-decouverte-de-l-age-d-or-de-la-peinture-anglaise-au-musee-du-luxembourg



AU MENU EGALEMENT

• Secrets de recettes, avec Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs / Une bonne tartiflette des Alpes

• Ça fait du bien d'en parler / Au Liban : une civilisation de l'amour

• Tous acteurs du changement, avec Ashoka / Des doudous offerts aux enfants opérés avec l'association Les P'tits Doudous