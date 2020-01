Les TalenTH n°3 : les prix graphique et #InRealLife des Talentéo Awards

L'INTERVIEW / DES TALENTS QUI INNOVENT POUR ET PAR LE HANDICAP

Ils oeuvrent et agissent quotidiennement dans le domaine du handicap pour rendre notre société plus inclusive : eux, ce sont les lauréats des Talentéo Awards, un concours proposé par Talentéo, avec le soutien de RCF. Six prix ont été décernés et annoncés en décembre 2019 dans Ça fait du bien. Focus aujourd'hui sur les lauréats des prix graphique et #InRealLife.

Stéphane Rivière, Fouzia Hermand et Ghislain Gauthier, sont les invités de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.talenteo.fr/talenteo-awards-laureat-handicap/



AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / Les enjeux de l'éducation au Rwanda

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / L'équithérapie, une méthode éducative et pédagogique innovante