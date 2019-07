Les TER font le plein en Nouvelle-Aquitaine

La fréquentation des TER en forte hausse dans la région et une régularité améliorée : voilà les annonces de la SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine ce lundi en conférence de presse.

61 000 voyageurs de la région montent chaque jour dans un TER, des trains qui partent et arrivent de plus en plus à l'heure : 94% de régularité constaté entre janvier et juin. C'est les chiffres annoncés lundi par la SNCF et la région Nouvelle Aquitaine.

Une bonne nouvelle pour Phillipe Bru, Directeur régional SNCF en Nouvelle-Aquitaine.

Objectif pour la SNCF cet été : encourager les voyageurs à prendre le train. Plusieurs offres et aménagements ont donc été lancés.

Au menu, des forfaits pour relier les stations balnéaires attractives de la Région. Notons aussi un TER direct vers Arcachon proposé chaque week-end à partir de ce samedi., comme le précise Renaud Lagrave, vice-président de la région en charge du transport et des mobilités.

Ce train express partira à 10h de la gare Saint-Jean le samedi et le dimanche et fera le trajet inverse à 17h. Le tout en moins de 40 minutes et au tarif de 15 euros par adulte et 7 euros par enfant.