les tiques , un véritable nuisible ?

C'est dans les hautes herbes, les coins humides, les buissons, que la tique peut s'accrocher à vous pour vous prélever quelques gouttes de sang ; les tiques dont nous allons parler avec Henri Colomb , de la LPO , notre spécialiste de la vie animale

Le réchauffement climatique dans nos région peut aussi être une cause favorisant la prolifération des tiques en zone humide ; et les tiques peuvent aussi être la cause de choc allergique ou d'infection virale : à éviter le plus possible !



©rcf42



©fr.wikipedia.org