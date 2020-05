Les travailleurs handicapés du diocèse Belfort-Montbéliard

Nous sommes en compagnie de Christian Niggli, responsable diocésain de la PPH, la Pastorale des Personnes Handicapées dans ce diocèse.



Avec lui, nous allons évoquer le vécu et le ressenti de ces individus déficient intellectuels face au confinement et la distanciation. Mais avant d'explorer plus en profondeur ces sujets, nous faisons un rapide tour d'horizon des gens qui composent ce groupe si particulier.