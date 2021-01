Les travaux sur le parvis de la gare de Châteauroux terminés

Début d'année peut être signe de bonnes résolutions. Parmi elles, faire des économies d'énergie. Un défi est proposé en ce sens en Brenne.



Une voiture-radar banalisée pour contrôler la vitesse des automobilistes sur les routes du Cher. En circulation depuis un mois on vous explique son fonctionnement.



Les étudiants de la Région sont-ils bien orientés ? C'est l'objet d'une étude menée par le conseil économique social et environnemental régional dont on vous parle dans cette édition.



Les travaux du parvis de la gare de Châteauroux désormais terminés. La concrétisation de 18 mois de travaux permettant de changer l'image de la ville.