Les très riches heures de l'orgue en Berry

On ne présente plus ce festival qui existe depuis près de 50 ans à Bourges. L'orgue de la cathédrale de Bourges résonne ainsi chaque été avec des récitals tous les dimanches. Pour nous en parler nous sommes avec Marie-Reine Renon, l'une des organisatrices, et Olivier Salandini, le titulaire de l'orgue de la cathédrale.